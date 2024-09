Wereldtitel MXGP bijna uit zicht voor Herlings, Prado neemt WK-leiding over na val Gasjer

Motocrosser Jeffrey Herlings kan de wereldtitel in de MXGP wel uit zijn hoofd zetten. De afgelopen week 30 jaar geworden Nederlander eindigde vanochtend in China als derde, maar haalde nauwelijks iets van zijn achterstand op de koppositie af. Herlings werd derde in de eerste manche en vierde in de tweede heat.

Jorge Prado won de Grand Prix in Shanghai en is de nieuwe koploper in het WK met nog één wedstrijd te gaan. De Spanjaard profiteerde optimaal van meerdere valpartijen van zijn Sloveense rivaal Tim Gasjer in de eerste manche.

Prado heeft nu 943 punten, 7 meer dan Gasjer en 48 meer dan Herlings, die de titel alleen nog kan veroveren als Prado en Gasjer nauwelijks punten pakken in de laatste GP van het seizoen in Castilla La Mancha (Spanje) over twee weken. Daar zijn nog maximaal 60 punten te verdienen, verdeeld over de kwalificatierace en beide manches.

Grand Prix vervroegd door tyfoon

De Grand Prix van China was door de dreiging van een naderende tyfoon een dag vervroegd, van maandag naar zondag. Daardoor werd er geen kwalificatierace verreden en gold de uitslag van de tijdtraining als startvolgorde. Prado reed op het Shanghai International Off Road Circuit de snelste tijd, Herlings de vierde.