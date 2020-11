Pfizer: 'Coronavaccin 90 procent effectief'

Farmaciebedrijf Pfizer meldt optimistische resultaten in de derde testfase van zijn vaccin tegen het coronavirus. Volgens het Amerikaanse bedrijf blijkt uit de eerste resultaten in die derde fase dat het vaccin in ruim 90 procent van de gevallen effectief is.

"Het is een geweldige dag voor de wetenschap en de mensheid", zegt Pfizer-ceo Albert Bourla in een persbericht. "Deze eerste resultaten zijn het vroege bewijs dat ons vaccin een infectie met covid-19 kan voorkomen." Hij spreekt over een mijlpaal.

Nog niet alle onderzoeksresultaten zijn binnen. De farmaceut hoopt binnen twee weken de ontbrekende onderzoeksresultaten te publiceren. Daarna wil het bedrijf een aanvraag indienen bij de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten om het vaccin op de markt te brengen.

Voorzichtig optimistisch

Tegenover persbureau Reuters reageren wetenschappers voorzichtig verheugd op het nieuws, de eerste resultaten uit de derde klinische fase in de ontwikkeling van een coronavaccin. Marylyn Addo, tropengeneeskundige verbonden aan de medische universiteit in Hamburg, spreekt van "interessante, eerste signalen".

Ze benadrukt wel dat de informatie enkel is gepubliceerd in een persbericht en niet door onafhankelijke wetenschappers is gecontroleerd. "Dus we moeten nog wachten op de rest van de data voor een definitieve beoordeling." Michael Head, gezondheidsonderzoeker bij de universiteit van Southampton, plaatst dezelfde kanttekening. "Het onderzoek loopt nog", zegt hij.