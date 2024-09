'Kleine BN'er' Telgenkamp deed 'lekker stoer met gouden hockeymedaille' op Bonaire

"Het is wel weer even wennen", geeft Duco Telgenkamp toe. Iets meer dan een maand geleden besliste de 22-jarige hockeyer de olympische finale. Duizenden fans waren erbij, miljoenen mensen zagen het op tv. Maar vanaf vandaag maakt hij zijn doelpunten weer voor hooguit vijfhonderd toeschouwers.

Telgenkamp is spits van Kampong, een topclub in Nederland, regerend landskampioen zelfs. Maar spelen in de top van de hoofdklasse is heel wat anders dan uitkomen op de Olympische Spelen, weet Telgenkamp nu.

"Dat was echt intens. We waren in de aanloop naar en tijdens de Spelen dag in, dag uit met hockey bezig. Na zo'n periode van stress en hoogspanning, is dit wel weer even wennen. Ik voel me bijna leeg, gewoon. Maar het komt wel weer."