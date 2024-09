Van der Poel zoekt bondgenoten om EK hard te maken, Kooij hoopt juist op sprint

Dat werd het bijvoorbeeld bij de vrouwen, waar Lorena Wiebes aan het langste eind trok. En ook in de beloftenkoers, waar Sofie van Rooijen en Scarlett Souren voor een Nederlandse een-twee zorgden,

Maar in de beloftenkoers voor mannen werd landgenoot Huub Artz (22) Europees kampioen in een sprint à deux na een zware afvalrace.

"Als je die wedstrijd ziet, zijn er toch ook wel kansen", zegt Van der Poel hoopvol. "Het zal hopelijk bij ons ook een harde wedstrijd worden. Het is niet super lastig, maar het kan genoeg zijn om een verschil te maken. Het is wel draaien en keren, smalle wegen."

Zoeken naar bondgenoot

Gevraagd naar mogelijke medestanders om er een uitputtingsslag van te maken, moet hij wel even zoeken. Mads Pedersen wellicht, zoals in Gent-Wevelgem. Of Christophe Laporte, de uittredend kampioen. Aanvallers, maar ook mannen die kunnen vertrouwen op hun sprint.

Het wegvallen van Wout van Aert, wiens seizoen is beëindigd door een harde val in de Ronde van Spanje, verkleint de kansen. "Van Aert had een bondgenoot kunnen zijn. Hij had wel mee willen koersen op het middenstuk, dus dat is wel jammer. Ik denk dat veel landen wel een sprinter mee hebben."

Daar behoort, door het wegvallen van Van Aert, zeker ook België toe. Zij verschijnen aan de start met drie topsprinters: Tim Merlier en Limburgers Jordi Meeus en Jasper Philipsen.