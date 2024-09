Wekdienst 15/9: Ajax-fans demonstreren • Toneelprijzen worden uitgereikt

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Ajax-fans gaan demonstreren op het Leidseplein in Amsterdam tegen het afzeggen van wedstrijden door stakingen van de politie. De politie voert actie voor het behoud van het vroegpensioen. Dit keer gaat het om de wedstrijd Ajax-FC Utrecht die is afgelast vanwege de staking.

In Amsterdam worden vandaag bij het Gala van het Nederlands Theater de Theo d'Or toneelprijzen uitgereikt. Vroeger konden vrouwen een Theo d'Or winnen en mannen een Louis d'Or. Vanaf nu vallen alle geslachten in dezelfde categorie: de Theo d'Ors. De organisatie vindt dat genderonderscheid aanhouden niet meer past in deze tijd.

De Formule 1 is voor de achtste keer in Azerbeidzjan, op het bijzondere stratencircuit van Bakoe. Slechts twee teams wisten hier de afgelopen jaren te winnen: Mercedes en Red Bull. De race begint om 13.00 uur en het samenvattingsprogramma van de NOS is te zien op NPO 1 vanaf 18.10 uur.

Wat heb je gemist?

Het noodweer in Midden-Europa leidt in meerdere landen tot grote overlast. In Oostenrijk zijn nu 42 gemeenten aangeduid als rampgebied, terwijl dat er gisteravond nog 24 waren. In Tsjechië en Polen worden overstromingen gemeld.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Op Open Monumentendag was in de buurt van Arnhem voor het eerst de brandtoren op het Rozendaalse Veld te beklimmen, maar niet iedereen durfde het aan: