Dode en gewonde bij aanrijding met trein Almelo

In Almelo is gisteravond een man om het leven gekomen bij een aanrijding met een trein. Een tweede persoon raakte gewond.

Het ongeval gebeurde in de buurt van station De Riet. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Een 31-jarige man uit Almelo bezweek daar aan zijn verwondingen. Over de identiteit van het tweede slachtoffer is niets bekendgemaakt.

Het incident gebeurde bij de spoorwegovergang ter hoogte van de Anemoonstraat. Op beelden is te zien dat de trein van NS is, die als bestemming Den Haag had.

Slachtofferhulp

Een politiewoordvoerder zegt tegen omroep Oost dat het vaststaat dat het om een ongeluk gaat. Er stonden meerdere mensen bij de overgang. Twee van hen zijn om onbekende redenen onder de spoorboom doorgegaan en aangereden. Aan mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren is slachtofferhulp aangeboden.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Door de aanrijding reden er een tijdje geen treinen tussen Almelo en Hengelo.