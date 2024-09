Dode in auto bij Maarheeze, politie vermoedt misdrijf

In Maarheeze, in Noord-Brabant, is een dode gevonden in een auto. De politie houdt rekening met een misdrijf.

Het lichaam werd gevonden in een auto aan de Fazantlaan, aan de rand van een bos. De auto had een Belgisch kenteken. De politie zegt dat er uitgebreid sporenonderzoek wordt gedaan.

Een omwonende zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat de auto er al sinds donderdag stond. Gisteren besloot ze door het raampje te kijken, toen die er nog steeds bleek te staan. "Op de achterbank lag een blauwe plastic zak, dicht getapet. Het leek alsof er een lichaam in zat."

De krant schrijft dat het slachtoffer een man is. Meer details zijn nog niet bekend.