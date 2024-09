Tientallen slachtoffers bij bootongeluk Nigeria

In het noordwesten van Nigeria zijn bij een bootongeluk zeer waarschijnlijk 64 mensen om het leven gekomen. Op de houten boot zaten boeren die onderweg waren naar hun landbouwgrond in de buurt van de stad Gummi.

Door onbekende oorzaak kapseisde het schip. De lokale autoriteiten zetten snel een reddingsactie op touw, maar na drie uur waren slechts zes van de zeventig opvarenden uit het water gehaald. Er wordt nog wel door gezocht.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het op deze plek misgaat. Elke dag steken meer dan 900 mensen de rivier over om hun land te gaan bewerken. Er zijn maar twee boten beschikbaar, die vaak overvol het water op gaan.