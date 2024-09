Van Persie na monsternederlaag: 'Juist nu sterk en trots zijn op elkaar'

Van een trauma na de 9-1 in Alkmaar wil Van Persie niet spreken. "Mensen praten je heel graag een trauma aan, maar daar geloof ik niet in. Ik geloof heilig in de manier van spelen en geloof erin dat we daarin stappen maken."

"We hebben een wedstrijd verloren, meer niet", ging Van Persie verder. "Ik heb de spelers ook gezegd dat de grootste spelers zulke momenten hebben meegemaakt. Dat is niet fijn, maar het gaat erom dat je die moeilijke momenten omarmt. Dat doe ik ook. Je hoeft niet zielig in een hoekje te gaan zitten."

Brouwers steunt Van Persie

Ook Luuk Brouwers bleef na afloop vierkant achter de speelwijze staan. "Dit is onze manier van spelen", zei de aanvoerder van sc Heerenveen. "Als het fout gaat, komen er vragen, maar we geloven in deze speelstijl. Daarvoor hebben we gekozen."

Dinsdag wacht sc Heerenveen al een nieuwe beproeving, uit tegen FC Twente. Brouwers belooft beterschap. "Dat het beter moet, is duidelijk. Dat gaan we ook laten zien. Daar ben ik 100 procent van overtuigd."