AZ vermorzelt Van Persies Heerenveen (9-1), vier goals Parrott

AZ kende een goede start met een treffer van Sven Mijnans en had enkele kansen om de score te vergroten, maar de bezoekers kwamen terug in de wedstrijd, Luuk Brouwers knikte een fijn ingesneden vrije trap van Mats Köhlert binnen. Het was de eerste tegengoal van het eredivisieseizoen voor AZ en doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Ondanks negen doelpogingen in de voorgaande wedstrijden stond de Ier Troy Parrott nog droog in het AZ-shirt en dat is voor een spits nooit leuk. Tegen Heerenveen kwam in de 23ste minuut een einde aan zijn droogte. Hij tikte een voorzet van Ibrahim Sadiq binnen.

Owusu-Oduro voorkwam de 2-2 van Ion Nicolaescu en Ilias Sebaoui raakte de lat. Na rust ging het snel helemaal mis voor de Friezen.

Doelpuntenfestijn in tweede helft

Parrot maakte een zuivere hattrick. Op aangeven van Sadiq maakte hij er in de 48ste minuut 3-1 van, na een fout van keeper Mickey van der Hart maakte de spits van AZ op aangeven van Jordy Clasie in de 50ste minuut 4-1 en in de 56ste minuut liet de Ier de 5-1 aantekenen, na opnieuw een fout in de opbouw bij Heerenveen.