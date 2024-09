Bol sluit atletiekjaar 2024 af met Diamond League-zege, Visser sprint naar zilver

Vermoeid en pas net hersteld van een coronabesmetting, heeft Femke Bol voor de vierde keer op rij de Diamond League gewonnen op de 400 meter horden. In het regenachtige Koning Boudewijnstadion in Brussel liep de Nederlandse in het finaleweekend van de Diamond League een tijd van 52,45 seconden.

In haar derde race sinds haar bronzen medaille op de Olympische Spelen van Parijs bleef Bol daarmee concurrent Anna Cockrell (53,71), winnares van olympisch zilver, en Shiann Salmon (53,99) ruim voor. Olympisch kampioen Sydney McLaughlin-Levrone liep niet mee op de 400 meter horden in Brussel, ze kiest voor de 200 en 400 meter.

Bol pakte in de Belgische hoofdstad haar vijfde overwinning in negen races op de 400 meter horden dit Diamond League-seizoen. Afgelopen drie weken had Bol niet kunnen lopen door een coronabesmetting. Een tijd van 52,45 lopen na een lang, vermoeiend seizoen én na net hersteld te zijn van ziekte, is een opsteker voor Bol aan het eind van atletiekjaar 2024. Bol gaat op vakantie.

Zilver Visser

Eerder op de Belgische avond greep Nadine Visser knap zilver op de 100 meter horden. Met een tijd van 12,52 seconden was Visser langzamer dan de winnares van olympisch brons Jasmine Camacho-Quinn (12,38) en voor de Jamaicaanse Ackera Nugent (12,55).

Op de Olympische Spelen van Parijs eindigde Visser als vierde, ook achter Camacho-Quinn. De olympische titel ging naar de Amerikaanse Masai Russell, zilver was in Parijs voor Cyrena Samba-Mayela.