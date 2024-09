Bol sluit atletiekjaar 2024 af met Diamond League-zege, Visser knap tweede

Vermoeid en pas net hersteld van een coronabesmetting, heeft Femke Bol voor de vierde jaar op rij de Diamond League gewonnen op de 400 meter horden. In het regenachtige Koning Boudewijnstadion in Brussel liep de Nederlandse in het finaleweekend van de Diamond League een tijd van 52,45 seconden.

In haar derde race sinds haar bronzen medaille op de Olympische Spelen van Parijs bleef Bol daarmee concurrent Anna Cockrell (53,71), winnares van olympisch zilver, en Shiann Salmon (53,99) ruim voor. Olympisch kampioen Sydney McLaughlin-Levrone mocht niet deelnemen aan de finales in Brussel, ze liep wel een 200 en 400 meter in het bijprogramma.

Bol pakte in de Belgische hoofdstad haar vijfde overwinning in negen races op de 400 meter horden dit Diamond League-seizoen. Afgelopen drie weken had Bol niet kunnen lopen door een coronabesmetting.