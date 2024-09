NAC wint van Fortuna, dankzij gouden wissel na rode kaart voor trainer Hoefkens

NAC Breda heeft op eigen veld een nipte 1-0 overwinning geboekt op Fortuna Sittard. Vijf minuten voor tijd kroonde Kacper Kostorz zich tot matchwinner door uit een hoekschop de enige treffer van de wedstrijd in het doel te koppen.

Kostorz was zeven minuten daarvoor in het veld gekomen. Een gouden wissel in een typisch 'avondje NAC'. Die wissel werd overigens niet doorgevoerd door hoofdtrainer Carl Hoefkens: hij werd in de 75ste minuut met een directe rode kaart weggestuurd vanwege commentaar op de arbitrage.

Het is de tweede zege van het seizoen voor de promovendus. NAC staat na vijf wedstrijden op de negende plaats van de ranglijst.