Duitse bondscoach Löw verliest bij PSV opgeleefde Götze niet uit het oog

PSV'er Mario Götze - ANP

Een rentree in het Duitse elftal is nog niet aan de orde, maar PSV'er Mario Götze hoeft 'Die Mannschaft' nog geenszins uit zijn hoofd te zetten. "We verliezen hem niet uit het oog", bevestigt bondscoach Joachim Löw tijdens een interview op internetsite Sportbuzzer. De 28-jarige Götze verraste begin oktober door een contract te tekenen bij PSV en liet bij zijn presentatie in Eindhoven weten nog altijd de ambitie te hebben zijn interlandloopbaan voort te zetten. Zijn 63ste en laatste optreden in het Duitse elftal dateert van november 2017. Mede door problemen met zijn gezondheid haalde de aanvaller destijds al een tijdje niet meer het niveau waarmee hij in zijn eerste jaren bij Borussia Dortmund furore had gemaakt en die hem een toptransfer naar Bayern München opleverde. Maar bij PSV lijkt 'Götzinho', die zondag tegen Willem II al zijn derde doelpunt in zes duels maakte, weer helemaal te zijn opgeleefd. Rugzak Tot verrassing van Löw, moet de 60-jarige bondscoach toegeven. "Ja, dat was onverwacht. Hij oogt erg fris en wendbaar. En de spelvreugde spat ervanaf. Dat komt zijn lichtvoetige spel ten goede. Ik ben blij dat hij zo'n goede start heeft gemaakt in Eindhoven."

Mario Götze maakte de enige goal in WK-finale van 2014 - AFP

Löw, die prijsgaf de afgelopen weken ook regelmatig contact te hebben gehad met de PSV'er, denkt dat Götze veel last heeft gehad van wat nota bene het hoogtepunt in zijn carrière tot nu toe is geweest: de winnende goal maken in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië. "Dat moment droeg hij als een rugzak met zich mee", vermoedt de trainer, die destijds ook aan het roer van de nationale ploeg stond. "Iedereen in Duitsland was op hem gefocust. Het is daarom een goede beslissing van hem geweest om een nieuwe start te maken buiten de Bundesliga." Geen hoop voor trio Mag Götze dus blijven hopen op een terugkeer bij 'Die Mannschaft', voor Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller blijft de deur dicht. Dat drietal kreeg anderhalf jaar geleden van Löw te horen niet in zijn toekomstplannen te passen en dus niet meer op een oproep te hoeven rekenen.

Bayern München-speler Thomas Müller in actie tegen Atlético Madrid in de Champions League - Pro Shots