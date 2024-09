Feyenoord geeft voorsprong weg in slotfase: twee goals Willumsson voor FC Groningen

Ook had Igor Paixão, de beste man bij de Rotterdammers, de 0-2 op zijn schoen, maar doelman Etienne Vaessen lag in de weg. Na rust was Paixão gelijk weer gevaarlijk met een afstandsschot en de wedstrijd leek min of meer beslist toen de Braziliaan halverwege de tweede helft alsnog voor de 0-2 tekende.

Lotomba, van wie de hele wedstrijd behoorlijk wat dreiging uit ging, legde de bal zo op het hoofd van Paixão, die leep binnen knikte. Wedstrijd beslist, zou je zeggen. Maar het liep anders.

Feyenoords nieuwe aankoop Julian Carranza had de 0-3 voor het binnenschieten, maar in de counter op die gemiste kans krulde de IJslander Brynjolfur Willumsson de 1-2 in de verre hoek.