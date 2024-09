Nu al overlast door regen Midden-Europa, maar hoogste waterstand pas volgende week

"Op veel plaatsen is iets meer dan de helft van de regen zo'n beetje gevallen", legt Kuipers Munneke uit. "Maar dat betekent dat er ook nog eens een keer zo veel regen bij gaat komen morgen en overmorgen. Bovendien wordt die regen afgevoerd in die grote rivieren. Daar worden de hoogste waterstanden pas begin of halverwege volgende week verwacht."

24 Oostenrijkse 'rampzones'

In Passau, een Duitse stad op de grens met Oostenrijk, zijn de eerste delen van de binnenstad afgesloten met het oog op overstromingen. De gemeente had al aangekondigd dat dit waarschijnlijk zou gaan gebeuren. In de oude binnenstad komen de rivieren de Donau, de Inn en de Ilz samen. Hulpdiensten hebben zandzakken geplaatst om het water tegen te houden.

Ook in Oostenrijk valt er veel neerslag. In Tirol viel al een meter sneeuw, dat gebeurt normaal gesproken zelden zo vroeg in het jaar. De autoriteiten hebben vanmiddag 24 dorpen in de deelstaat Neder-Oostenrijk, in het noordoosten, uit tot 'rampzones'. Evacuaties van de inwoners van die gebieden zijn begonnen.

In Roemenië kwamen zeker vier mensen om het leven door de overstromingen. Dorpen liepen daar onder water: