FC Twente blijft worstelen: gelijkspel thuis tegen PEC Zwolle

Na rust bleek dat Twente toch gewoon goed kan voetballen. Vrijwel de hele tweede akte hield Twente Zwolle op eigen helft. De combinaties waren af en toe fraai, de kansen groot, maar meermaals ontbrak het vernuft voor het doel of bij de laatste pass.

Sem Steijns steekpassje op Sam Lammers was knap, maar bij de spits ontbrak de genialiteit voor een lob. Niet veel later krulde Mitchell van Bergen de bal bijna in de verre hoek, maar de uitblinkende keeper Jasper Schendelaar keek 'm naast.

Schendelaar keepte ruim een uur een grandioze wedstrijd. Maar het bleek allemaal even niets waard toen hij na een uur bij een hoekschop finaal onder de bal door dook. Pardoes kreeg Steijn de bal op zijn voet voor een open doel: 1-1.