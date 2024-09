Serval gespot in tuin in Zeeuwse Kruiningen

In de omgeving van het Zeeuwse Kruiningen is gisteravond een serval gespot. De gemeente Reimerswaal, waar Kruiningen onder valt, roept mensen om zelf geen actie te ondernemen en de politie te bellen als ze het dier zien.

Het van oorsprong Afrikaanse roofdier is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Het is onduidelijk waar dit exemplaar vandaan komt en wie het is kwijtgeraakt.

Volgens de gemeente Reimerswaal is het dier ongevaarlijk voor mensen. Het advies is wel om honden en katten niet los te laten lopen, zolang de serval niet is gevangen. De gemeente meldt dat lokkooien zijn uitgezet in de omgeving. De politie laat weten dat er een dierenarts wordt ingeschakeld als de serval gezien wordt. Die kan het dier op de juiste manier proberen te vangen.

Lokkooi in de tuin

Inwoner Eric Dek zag hoe de serval zich gisteravond vergreep aan zijn duiven. De vogels zaten op dat moment in een rieten mand, klaar om uit te vliegen. "Hij stak zo een klauw in die rieten mand", vertelt hij aan Omroep Zeeland. Twee duiven overleefden dit niet, drie anderen wisten te onstnappen.

De dierenambulance kwam meteen in actie en plaatste een lokkooi in de tuin van Dek. "Daar liggen die dode duiven nu in, maar hij heeft nog niet toegeslagen. Ik denk dat ik er vanavond een stukje rauw vlees in stop."

Volgens Dek loopt de serval al enkele dagen rond in de Zeeuwse plaats. "Andere buren hadden de serval donderdag en vrijdag al gespot. Die hebben toen al de politie en de dierenambulance gebeld."

Hij en zijn buren hebben geen idee waar het dier vandaan komt. "We kennen niemand in de buurt die zo'n dier mist. Ik heb wel gehoord dat ze grote afstanden kunnen afleggen, dus misschien komt hij van ver."

Verboden huisdieren

In juli ontsnapten in één nacht twee servals, een in Lexmond en een in Helmond. De serval uit Lexmond werd snel daarna weer gevangen, maar de kat die in Helmond is ontsnapt is voor zover bekend nog niet gevonden.

Sinds 1 juli staat de serval op de lijst van verboden huisdieren in Nederland. Er geldt een overgangstermijn: wie voor 1 januari 2024 zo'n dier al in huis had, mag het houden totdat het doodgaat.