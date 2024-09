Wiebes springt op Italiaanse sprinttrein en wordt voor tweede keer Europees kampioen

Met liefde wilde ze haar trui overdragen aan een ploeggenoot. "Het is mooi om het te kunnen missen", stelde ze voor de koers. "Ik heb ervan genoten."

Veel afwezigen

Toch is de Europese titelstrijd nog altijd zoekende naar status. Zo ontbraken grote namen als Demi Vollering, Marianne Vos en Tour-winnares Kasia Niewiadoma en zelfs wereldkampioene Lotte Kopecky aan het vertrek.

Eerder deze week werd ze wel Europees tijdritkampioene, maar de Belgische vond de wegwedstrijd niet passen in haar ideale voorbereiding op het WK over twee weken in het Zwitserse Zürich.

Het vrijwel vlakke parcours van 162 kilometer naar Heusden-Zolder naar Hasselt speelde daar natuurlijk ook een rol in. Vooraf was iedereen het er wel over eens dat de titelstrijd zou uitlopen op een massasprint.