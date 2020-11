De uitzending van 9 november

De president zei de afgelopen dagen herhaaldelijk dat er wordt gefraudeerd met de verkiezingsuitslag, zonder daarvoor bewijzen te geven. Maakt hij een kans in de rechtszaal? Dat bespreken we met jurist Kenneth Manusama , gespecialiseerd in het Amerikaanse recht.

Slimme steden: hoe ver willen we gaan?

Camera's, algoritmes en stromen data. Steeds meer steden zetten technieken in om het leven in de stad veiliger en efficiënter te maken. Klinkt misschien handig, maar het gaat niet altijd goed. Zo werd deze zomer in Rotterdam een scanauto ingezet om te kijken of mensen wel afstand hielden. Een veel te zwaar middel, vonden tegenstanders.

De discussie over privacy versus data woedt al langer. Maar nu technologie niet meer weg te denken is uit onze levens, is de vraag hoe we technieken dan wel zo kunnen inzetten dat onze steden er slimmer van worden. Moeten we dat überhaupt willen? En waar ligt de grens?