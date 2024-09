Leipzig kan niet winnen bij debuut Geertruida, Bayern neemt koppositie over

Het puntenverlies van Leipzig stelde Bayern München in staat de koppositie later op de avond over te nemen. De club uit Beieren deed dat met een ruime 1-6-zege bij het gepromoveerde Holstein Kiel.

Bij rust stond het al 0-4 voor de club uit Beieren. Het duel was nog geen veertien seconden onderweg toen Jamal Musiala namens de bezoekers voor de openingstreffer zorgde, na een lange bal van doelman Manuel Neuer die direct op de aftrap volgde.

Eenzijdige wedstrijd

Het was een voorbode voor de eenzijdige wedstrijd die de 15.000 toeschouwers te zien zouden krijgen. In de zevende minuut profiteerde Harry Kane van geklungel in de Holstein-defensie door de 0-2 in de hoek te schieten.