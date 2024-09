Verstappen baalt van laatste aanpassingen aan auto: 'Was een stap achteruit'

Hij ziet lichtpuntjes en is tegelijkertijd teleurgesteld. Nee, Max Verstappen vindt zijn auto niet langer een monster, de omschrijving die hij gebruikte na een teleurstellend weekeinde in Monza.

Maar met de zesde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan kan hij niet tevreden zijn. "Ik denk niet dat ik Charles (Leclerc, die pole pakte, red.) had kunnen verslaan, maar een tweede plek had zeker gekund."

'Kon de bochten niet aanvallen'

Aan het begin van de beslissende kwalificatiesessie verloor Verstappen in de laatste bocht de controle over zijn auto. Hij gleed schuin over de rood/witte kerbstones nadat hij de bocht niet had weten te houden. "Als dat niet was gebeurd, had ik nog mee kunnen doen voor de tweede of derde plek."

"Ik had nog een poging over, maar voelde me niet comfortabel in de auto. Dan kun je de bochten niet aanvallen zoals je wil."