Man in ziekenhuis Dendermonde doodgeschoten door politie

Een man die afgelopen nacht met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis is gebracht in Dendermonde, is daar doodgeschoten door de politie.

De man keerde zich tegen de agenten nadat hij door hen naar het ziekenhuis was gebracht, melden Belgische media. De man uit Berlare, ten westen van Dendermonde, werd naar de spoedeisende hulp gebracht "na een incident tussen familieleden", meldt de krant De Morgen.

Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis werd de man agressief. Wat er toen is gebeurd is niet geheel duidelijk, maar een van de agenten heeft de man neergeschoten. Die overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het Nieuwsblad meldt dat de man geboeid zou zijn tijdens het incident, maar dat is niet officieel bevestigd. Justitie doet verder onderzoek.