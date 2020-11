EU straft Verenigde Staten voor illegale staatssteun

De Europese Unie straft de Verenigde Staten voor illegale staatssteun aan vliegtuigmaker Boeing. Er komen sancties ter waarde van ruim drie miljard euro op verschillende goederen, besloten de ministers van Handel tijdens een videovergadering.

Het conflict tussen de EU en de VS duurt al meer dan zestien jaar, waarbij beide blokken elkaar over en weer beschuldigen van het geven van illegale staatssteun aan de vliegtuigmakers Boeing en Airbus. De EU had al in oktober van de Wereldhandelsorganisatie toestemming gekregen om strafmaatregelen te nemen, maar besloot tot uitstel om zodoende niet de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

De Europese Unie heeft geprobeerd om te onderhandelen over de sancties, zodat de VS geen maatregelen zou nemen tegen Europese producten. De EU zou dan afzien van maatregelen tegen Amerikaanse goederen. Maar de regering van president Trump wilde daar niks van weten en besloot om een extra importheffing in te stellen voor olijven, whisky, wijn en kaas.

Joe Biden

Duitsland had nog wel voorgesteld om de maatregelen uit te stellen, als gebaar van goede wil richting de nieuwe president Biden, maar daar gingen de andere ministers niet in mee. Volgens een Brusselse bron moet juist nu antwoord worden gegeven op de Amerikaanse sancties.

"Dat heeft met de geloofwaardigheid van de EU te maken. We wilden ons niet met de verkiezingen bemoeien, maar gaan nu gewoon verder. Bovendien is Donald Trump nog tot eind januari president."

Hoewel de lijst nog niet officieel is zullen naar verwachting vooral pinda's, tabak, ketchup, zalm en sinaasappelsap worden getroffen door de heffingen die de EU gaat instellen.

De hoop in Brussel is wel dat de strafmaatregelen van tafel gaan als president Joe Biden eenmaal aan de macht is.