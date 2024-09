Rusland en Oekraïne ruilen 103 krijgsgevangenen

Rusland en Oekraïne hebben opnieuw gevangenen geruild. Dat meldt zowel de Oekraïense president Zelensky als het Russische ministerie van Defensie. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben bemiddeld bij de onderhandelingen. Beide landen hebben 103 krijgsgevangenen vrijgelaten.

De vrijgelaten Russische militairen bevinden zich nu in Belarus, meldt het Russische ministerie van Defensie. "Daar krijgen ze psychische en medische hulp en kunnen ze contact opnemen met hun familie." Oekraïne kreeg onder meer militairen, politiemensen en grenswachten terug.

Rusland en Oekraïne wisselen regelmatig krijgsgevangenen uit. Dat gebeurde sinds de inval in februari 2022 al tientallen keren. Hoeveel gevangenen er in totaal zijn geruild is niet te verifiëren.

Spanningen

De Verenigde Naties stellen dat de meeste Oekraïense gevangenen niet de juiste medische zorg hebben gekregen tijdens hun gevangenschap. Ze werden soms mishandeld of gemarteld door middel van elektrische schokken. Andersom zijn er ook meldingen van mishandelde Russische krijgsgevangenen in Oekraïne.

De laatste tijd zijn de spanningen tussen Rusland en het Westen over Oekraïne opgelopen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk overwegen langeafstandsraketten te leveren aan Oekraïne. Daarmee zouden doelen dieper in Rusland geraakt kunnen worden.