Duitse politie: zo min mogelijk verkeershinder door grenscontroles

De Duitse politie heeft meer details gegeven over hoe de grenscontroles er vanaf maandag zullen uitzien. Bij de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst, zal er steekproefsgewijs gecontroleerd worden op identiteitsbewijzen. Daarmee moet het verkeer zo min mogelijk verstoord worden.

De paspoortcontroles beginnen maandag om middernacht. "Dit zijn nadrukkelijk geen volledige controles van al het grensoverschrijdende personen- en goederenverkeer. Eventuele hinder moet zo beperkt mogelijk worden gehouden", schrijft de Bundespolizei.

Agenten zullen zowel in uniform als in burger controles uitvoeren, niet alleen aan de grens zelf, maar ook in een gebied van 30 kilometer rond de grens. "We zullen steekproefsgewijs, op wisselende plekken en tijdelijk bewakings- en controlemaatregelen uitvoeren."

De politie roept reizigers op om hun paspoort of ID-kaart mee te nemen als ze de grens over gaan, om de controles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Zonder visum

De Duitse regering besloot maandag om voor zeker een half jaar langs alle landsgrenzen paspoorten te controleren. De maatregel moet het aantal mensen terugdringen dat het land zonder geldig visum inreist. Ook wil de regering Duitsland met de controles beter beschermen tegen dreigingen zoals terrorisme.

Minister Madlener van Infrastructuur zei gisteren te verwachten dat de controles aan de grens enige overlast zullen geven. "Het is niet anders."

Extra kosten

De transportbranche maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de paspoortcontroles. De ANWB verwacht dat het extra druk zal worden op de weg richting de grens. Transportbedrijven vrezen dat dat zal leiden tot extra kosten.

De Duits-Nederlandse Handelskamer zegt bijvoorbeeld dat er elke dag ongeveer 100.000 vrachtwagens de grens passeren. Een uur vertraging kost een enkele vrachtwagen ongeveer 100 euro.