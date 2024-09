Blokkade van Haagse A12 door XR begonnen, stuk minder agenten op de been

Actievoerders van Extinction Rebellion (XR) blokkeren vandaag opnieuw de A12 bij Den Haag uit protest tegen overheidssubsidies op fossiele brandstoffen.

De bezetting van de A12 is klokslag 12 uur begonnen. Naar schatting staan er nu 300 tot 400 betogers op het stuk snelweg tussen het gebouw van de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken.

De klimaatorganisatie heeft al verschillende keren gedemonstreerd op dat deel van de A12, wat leidde tot verkeersoverlast en volgens de politie ook tot onveilige situaties.

Omdat de politiebonden vandaag ook actievoeren voor een nieuwe vroegpensioenregeling zijn er een stuk minder agenten op de been. Een verslaggever ter plaatse ziet een handvol agenten bij de demonstratie, een stuk minder dan bij vorige blokkades.

Preventief afsluiten

Een deel van de XR-betogers kwam vandaag in Den Haag aan na een meerdaagse protestmars vanuit Arnhem.

Even leek het erop dat Rijkswaterstaat de A12 bij Den Haag preventief zou afsluiten. Die aankondiging werd later ingetrokken. "Dit is eerder niet goed door ons gecommuniceerd", liet minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat weten.

De gemeente Den Haag meldt op X dat het blokkeren van de A12/Utrechtsebaan verboden is. "Het Malieveld ernaast is beschikbaar om te demonstreren." Een woordvoerder van de gemeente meldt dat er desondanks niet ingegrepen gaat worden op de A12.