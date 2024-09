Even binnenkijken: geslaagde eerste dag van Open Monumentendag

In heel Nederland hebben duizenden monumenten hun deuren geopend voor Open Monumentendag. Dit weekend kunnen bezoekers gratis een kijkje nemen in landhuizen, kastelen, molens en forten die niet altijd open zijn voor publiek. Het thema is dit jaar "Routes, netwerken en verbindingen", met als slogan "Onderweg!".

In Amsterdam was onder meer een afgesloten voetgangerstunnel onder de Keizersgracht geopend die voormalige bankgebouwen met elkaar verbindt. De tunnel is buiten gebruik gesteld, maar voor Open Monumentendag is hij tijdelijk toegankelijk voor publiek.

De belangstelling was zo groot dat mensen in de rij moesten wachten om de zogenoemde 'Poentunnel' te bezoeken. In de middag werd het zelfs zo druk dat de gemeente adviseerde om niet meer te komen. Volgens lokale tv-zender AT5 bedroeg de wachttijd toen zo'n twee uur.

Bekijk hier de beelden van de 'Poentunnel':