Duizenden locaties doen dit weekend mee aan Open Monumentendag

In heel Nederland openen duizenden monumenten vandaag en morgen hun deuren voor Open Monumentendag. Dit weekend kunnen bezoekers gratis een kijkje nemen bij landhuizen, kastelen, molens en forten die niet altijd open zijn voor publiek. Het thema is dit jaar 'Routes, netwerken en verbindingen', met als slogan 'Onderweg!'.

In Maastricht is de oostcrypte van de Sint-Servaasbasiliek geopend, die normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek. Het is een van de oudste delen van de kerk, meldt 1Limburg.

Bij Arnhem is de brandtoren op het Rozendaalse Veld vandaag open voor publiek. De toren maakt deel uit van een netwerk van torens die na de Tweede Wereldoorlog op de Veluwe zijn gebouwd om bos- en heidebranden snel te ontdekken.

In Amsterdam is onder meer een afgesloten voetgangerstunnel onder de Keizersgracht geopend die voormalige bankgebouwen met elkaar verbindt. De tunnel is buiten gebruik gesteld, maar voor Open Monumentendag is hij tijdelijk open voor publiek: