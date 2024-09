MXGP in China vervroegd naar zondag vanwege naderend noodweer

Vanwege een naderende orkaan is de belangrijkste racedag van de MXGP van China een dag naar voren gehaald. De grand prix in Shanghai is nu op zondag - morgen dus - in plaats van maandag, meldt de organisatie.

Dat betekent ook een aanpassing voor de kwalificatie. In plaats van een kwalificatierace bepaalt de tijdtraining op zondagochtend nu de startplaatsen voor de hoofdraces.

Belangrijke race in titelstrijd

De race in Shanghai is de negentiende en voorlaatste grand prix van het seizoen. Een belangrijke, want de strijd om het kampioenschap is nog allerminst beslist.

Jeffrey Herlings staat derde in het algemeen klassement. De kampioen van 2018 en 2021 eindigde in de vorige GP, in Turkije, slechts als zesde. De Nederlander heeft nu 857 punten, Jorge Prado, de nummer twee in de WK-stand heeft er 896 en klassementsleider Tim Gajser 910.

De ontknoping van het wereldkampioenschap is op 29 september in Castilië-La Mancha in Spanje.

Bekijk hieronder een samenvatting van de MXGP van Turkije: