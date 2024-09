Kwalificatie Bakoe: Verstappen zesde ver achter Leclerc, Norris stelt teleur

Leclerc was meteen sterk in Q3 en pakte in zijn eerste rondje de snelste tijd. In zijn tweede ronde verbeterde de Monegask die tijd nog eens. Oscar Piastri werd tweede, na een foutje in de tweede sector van zijn tweede rondje.

Verstappen, die in Q2 nog erg snel was geweest, kwam er in de beslissende sessie niet aan de pas en moet genoegen nemen met de zesde startplek, twee plaatsen achter teamgenoot Pérez.

In de laatste sessie baarde Williams opzien door Albon de baan op te sturen terwijl de koeler nog in de auto zat. Albon parkeerde zijn auto en verwijderde de koeler zelf, waarna hij zijn weg vervolgde. Colapinto verbeterde zijn tijd en start voor zijn ervaren teamgenoot op plek negen.