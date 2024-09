Na 24 jaar weer WK futsal voor Oranje, dat bestaat uit studenten, elektriciens en leraren

"We zijn tevreden als de spelers in de kleedkamer zeggen dat ze hun best hebben gedaan", aldus Andrés Moreno, die eerder coach was van de zaalvoetballers van FC Barcelona. Boukhari wil vooral "genieten".

Willen de zaalvoetballers dan geen goed resultaat neerzetten dit WK? Doelman Kuijk: "De weerstand is gigantisch. Het is niet wat we gewend zijn. We moeten wennen aan het niveau en het tempo is ontzettend hoog." Boukhari: "Als je één seconde niet oplet, dan is het raak".

Eerdere resultaten niet hoopgevend

Oranje kwam op het EK dat in 2022 in Nederland werd georganiseerd niet verder dan de groepsfase. De vier oefenwedstrijden in aanloop naar dit WK (tegen Marokko, Venezuela, Spanje en Tadzjikistan) gingen allemaal (ruim) verloren.

Volgens Boukhari doen de uitslagen in de oefenwedstrijden er niet toe, de zaalvoetballers weten nu welk niveau hen te wachten staat op het WK: "We moeten van fouten leren".

Bekijk hieronder hoe Oranje zich op spectaculaire wijze plaatste voor het WK.