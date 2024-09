Van praktisch tot prinsessenjurk: 250 jaar aan trouwjurken te zien in Fries Museum

Welk verhaal vertelt een trouwjurk? Vaak is dat een verhaal over verwachtingen, over cultuur en tijdsbeeld, en over de identiteit van de bruid. Daarmee zegt bruidsmode ook iets over Nederland. Dat is te zien in een tentoonstelling over de trouwjurk van de afgelopen 250 jaar die begint in het Fries Museum.

Het museum in Leeuwarden bracht voor Ja, ik wil! zestig bijzondere trouwjurken en de verhalen van de draagsters bij elkaar. Het gaat om zeer uiteenlopende trouwjurken, vertelt Eveline Holsappel, conservator toegepaste kunst en textiel bij het Fries Museum.

"We hebben geprobeerd een grote verscheidenheid aan jurken te selecteren. Van bruiden rijk en arm, uit de stad en van het platteland, uit Friesland en de rest van Nederland. Er zitten ook jurken tussen van vrouwen met een Surinaamse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond. Zo'n groot historisch overzicht van bruidsmode in Nederland is er sinds de jaren 70 niet meer geweest."

Niet altijd wit

De trouwjurken komen niet alleen uit de collectie van het museum. Andere Nederlandse musea leenden bruidsjaponnen uit voor de tentoonstelling en veel hedendaagse trouwjurken komen van modeontwerpers en particulieren.

Zoals die van de hand van ontwerper Edwin Oudshoorn waarin zangeres Anouk op een vol Malieveld haar ja-woord gaf, en de baljurk die ontwerpersduo Viktor & Rolf maakte voor presentatrice Nikkie de Jager. Een ander topstuk is de trouwjurk van koningin Máxima, een creatie van het Italiaanse modehuis Valentino.

In de tentoonstellingsruimte is ook het atelier van modeontwerper Claes Iversen nagebouwd. "Ik leg daar uit hoe een trouwjurk op maat tot stand komt", zegt Iversen. "Mensen zien op paspoppen de verschillende stappen in dat proces. Ik wil laten zien hoe bewerkelijk het is, van tekening tot eindresultaat."

Van een andere orde is de trouwjurk waar de conservator de afgelopen tijd naarstig naar op zoek was: een jurk gedragen in het televisieprogramma Ron's Honeymoonquiz. Het museum deed een oproep op sociale media om oud-deelnemers te vinden met een trouwjurk die de trends van eind jaren 80 en begin jaren 90 weerspiegelt. "En die vonden we bij een stel uit Friesland. Zij deed mee in een soort Jomanda-jurk met veel plooien."