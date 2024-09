Bij EK denkt Wiebes niet meer aan pech Spelen en Tour: 'Anders roep je het over jezelf af'

Het plan van de Nederlandse ploeg is al grotendeels in cement gegoten. "Karlijn Swinkels wordt mijn laatste lead-out. Daarvoor is het óf Thalita de Jong, óf Mischa Bredewold, maar dat zien we in de koers", zegt Wiebes. "Ik denk dat we goed moeten letten op de Italianen, zeker in de sprint."

Sowieso chaos

De vrouwenkoers bij de EK telt 162 kilometer over geaccidenteerd terrein van Heusden-Zolder naar Hasselt. "Het gaat sowieso chaotisch worden", analyseert de 25-jarige Wiebes, die twee jaar geleden in München naar de Europese titel reed. "Op dit Limburgse circuit gaat het, met de kasseitjes en heuveltjes, steeds van smal naar breed. Dan is het altijd vechten voor je positie."

"Daarvoor hebben we een sterk team met meiden die hele grote motoren hebben en het qua positionering goed kunnen doen. Ik verwacht ook wel een aantal aanvallen van andere landen om ons onder druk te zetten."