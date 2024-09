Wekdienst 14/9: XR blokkeert opnieuw A12 • Duizenden locaties doen mee aan Open Monumentendag

Wat heb je gemist?

De Amerikanen en de Britten hebben nog geen besluit genomen over het gebruik van westerse langeafstandswapens op Russisch grondgebied door Oekraïne. Dat zei de Britse premier Starmer gisteravond na een gesprek met de Amerikaanse president Biden.

Het Verenigd Koninkrijk wil dat Biden de beperkingen voor het inzetten van Britse Storm Shadow-raketten opheft. Daarmee zou het Oekraïense leger doelen kunnen raken die 300 kilometer diep in Rusland liggen. Voor zo'n besluit is Bidens goedkeuring nodig, omdat onderdelen van de raket in de VS worden gemaakt.

Biden reageerde voorafgaand aan de ontmoeting op een dreigement van de Russische president Poetin. Die zei dat als NAVO-landen Oekraïne toestaan Russisch grondgebied aan te vallen met westerse langeafstandswapens, de landen "een directe oorlog met Rusland voeren". De Amerikaanse president liet blijken dat hij niet onder de indruk is. "Ik denk niet veel aan Vladimir Poetin", zei Biden.

Ander nieuws uit de nacht:

De twee Amerikaanse astronauten die al maanden vastzitten in het internationale ruimtestation ISS hebben vanuit de ruimte een persconferentie gegeven. Ze zouden acht dagen in het ISS blijven, maar door technische problemen met de ruimtecapsule die ze terug naar aarde zou brengen, moeten ze tot zeker februari blijven. Suni Williams en Butch Wilmore zeiden dat ze het het moeilijk vonden toen de ruimtecapsule zonder hen vertrok. Toch blijven ze positief. "We zijn getraind om het onverwachte te verwachten", zei Wilmore.

De autoriteiten in Hawaï waren niet voorbereid op de verwoestende bosbranden op Maui vorig jaar, waarbij 102 mensen omkwamen, ondanks waarschuwingen. Uit een onderzoeksrapport blijkt dat er al dagen van tevoren is gewaarschuwd door verschillende instanties, maar die werden genegeerd. Daardoor namen de autoriteiten geen maatregelen zoals het inzetten van extra personeel of evacuatieplannen.

In Hongkong zijn de afgelopen maanden journalisten en medewerkers van minstens vijftien mediaorganisaties lastiggevallen en geïntimideerd. De Hong Kong Journalists Association (HKJA) spreekt van een "systematische en georganiseerde aanval". Volgens de HKJA ontvingen familieleden van de journalisten doodsbedreigingen en haatberichten van anonieme afzenders. Het is onduidelijk wie achter de berichten zit, maar het past in het patroon van uitholling van de persvrijheid in de Chinese stadsstaat.

En dan nog even dit:

In Thailand heeft een dierentuin maatregelen genomen om een jong dwergnijlpaardje te beschermen. Het schattige diertje ging viraal, waardoor bezoekers massaal naar het kalfje komen kijken en haar lastigvallen. Er zijn zelfs beelden gemaakt van bezoekers die dingen naar het nijlpaardje gooien om haar wakker te maken. Lees hier het hele verhaal.