Kabinetsplan om asielcrisis uit te roepen leidt tot zorgen en vraagtekens

"Het strengste asielregime ooit." Daarmee wil het kabinet-Schoof het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt beperken. Een van de plannen is om snel een asielcrisis uit te roepen. Daardoor zijn direct meer maatregelen mogelijk zonder dat de Tweede en Eerste Kamer er eerst mee akkoord moeten gaan.

Experts met verschillende achtergronden zijn kritisch op het plan en vragen zich af of het juridisch wel standhoudt. "Dit plan druist voor het grootste gedeelte in tegen het recht", zegt asieladvocaat Wil Eikelboom die gespecialiseerd is in het voeren van procedures voor internationale mensenrechteninstanties.

"Feitelijk is er geen asielcrisis", zegt Eikelboom. "Het aantal asielzoekers is niet bovengemiddeld of veel hoger dan in andere Europese landen. Er is geen sprake van een crisis die niet beheerst kan worden zoals een oorlog of een natuurramp."

Parlement omzeilen

Hoogleraar staatsrecht Ingrid Leijten van de Tilburg University vindt het zorgwekkend dat het kabinet met het uitroepen van een asielcrisis het parlement probeert te omzeilen.

"Ze zoeken de randjes op van de rechtsstaat. Het recht wordt hier gezien als iets wat in de weg staat en moet worden omzeild. En daarmee niet alleen ons recht, maar ook de invloed van ons gekozen parlement, die zeker bij ingrijpende maatregelen de kans moet krijgen om hierover mee te praten."

Bekijk hier wat premier Schoof zegt over het uitroepen van een asielcrisis: