Gestrande astronauten: moeilijk om capsule zonder ons te zien vertrekken

De twee Amerikaanse astronauten die al maanden vastzitten in het internationale ruimtestation ISS hebben vanuit de ruimte een persconferentie gehouden. De twee vertrokken begin juni voor een missie van acht dagen, maar door technische problemen met de ruimtecapsule die ze terug naar aarde zou brengen, zitten ze vast tot zeker februari.

In een vragenronde zeggen Suni Williams en Butch Wilmore dat ze het het moeilijk vonden toen de ruimtecapsule zonder hen vertrok. Desondanks blijven ze positief. "We zijn getraind om het onverwachte te verwachten", zei Wilmore. Wel voegde collega Williams daaraan toe dat ze haar familie en twee honden mist.

De NASA-collega's vlogen in juni met de Starliner van Boeing naar het ruimtestation. Tijdens de koppeling van de ruimtecapsule met het ruimtestation ging er van alles mis. Er waren problemen met een aantal stuurraketten en er lekte helium. Om veiligheidsredenen besloot NASA om ze niet met de Starliner terug te laten keren.

Achteraf een goede beslissing zeggen de gestrande astronauten. Toch denkt Wilmore dat het wel had gekund. "We hadden nog wel met de Starliner terug kunnen vliegen, maar de tijd was gewoon te kort", zegt hij.

Inmiddels is de Starliner weer terug op aarde. Er zal worden onderzocht wat er mis is gegaan.

Verkiezingen

In de tussentijd maken de twee er maar het beste van. Zo zeggen ze dat ze genieten van de oefeningen die ze doen. Ook hebben ze een aanvraag ingediend om te kunnen stemmen bij de komende Amerikaanse verkiezingen in november. Dat doen ze door middel van een volmacht.

Inmiddels is duidelijk dat de twee in februari kunnen meereizen in een ruimtecapsule van ruimtevaartbedrijf Space X. Die missie zal nu door twee astronauten worden uitgevoerd in plaats van vier, zoals oorspronkelijk het plan was. Hierdoor kunnen Wilmore en Williams in februari 2025 met hun twee collega's terugkeren naar Aarde.