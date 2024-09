Bestuur van Hawaï was slecht voorbereid op dodelijke bosbranden Maui

De autoriteiten in Hawaï waren niet voorbereid op de verwoestende bosbranden op Maui vorig jaar, waarbij 102 mensen omkwamen, ondanks waarschuwingen. Dat staat in een rapport van een onafhankelijk Amerikaans instituut dat de branden onderzocht.

Volgens de onderzoekers van het Fire Safety Research Institute is er al dagen van tevoren gewaarschuwd door verschillende instanties. Zo stuurde het Amerikaanse KNMI op 4 augustus 2023 een mail naar de brandweer waarin werd gewaarschuwd voor extreme wind.

Maar die waarschuwingen blijken in de daaropvolgende dagen te zijn genegeerd. Daardoor namen de autoriteiten geen maatregelen zoals het inzetten van extra personeel of evacuatieplannen.

Gebrek aan planning

Door een gebrek aan goede planning lukte het volgens onderzoekers niet om de stad Lahaina op tijd te evacueren. De historische stad is grotendeels door het vuur verwoest en tientallen mensen kwamen om.

De branden begonnen vorig jaar op 8 augustus. Die dag passeerde orkaan Dora op 800 kilometer ten zuiden van Hawaï. Door de harde wind die ermee gepaard ging, waaiden op het westelijk deel van het eiland Maui zeker dertig stroompalen om.

De gemeente Maui heeft al eerder het elektriciteitsbedrijf Hawaii Electric aangeklaagd voor de natuurbranden. Het bedrijf zou verzuimd hebben om de stroom van de kabels te halen, terwijl de natuur kurkdroog was en het vuur zich snel verspreidde.

Overrompeld

Volgens de Fire Safety Research Institute was de communicatie tussen de brandweer en de politie niet goed doordat er geen draaiboek was. De autoriteiten zouden overrompeld zijn waardoor de natuurbrand snel verspreidde. Het onderzoeksinstituut concludeert in het 518 pagina's tellende rapport dat de voorbereidingen veel beter hadden gemoeten.

De procureur-generaal in Hawaï zegt dat er van de fouten geleerd moet worden. "Dit onderzoek dient als een wake-upcall voor de autoriteiten om van het verleden te leren en zich dringend voor te bereiden op de toekomst."