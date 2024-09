NSC-vicepremier Van Hijum: 'Discussie over asielcrisis nog goed voeren'

De asielinstroom verlagen is absolute prioriteit van het nieuwe kabinet: premier Dick Schoof kondigde vrijdag aan dat hij zo snel mogelijk een asielcrisis zal uitroepen. Maar volgens vicepremier Eddy van Hijum (NSC) moet het kabinet de discussie over de te nemen 'crisisroute' eerst nog goed voeren. "En dan zullen ook de Tweede en de Eerste Kamer er iets over moeten kunnen zeggen."

Van Hijum zei dat in Nieuwsuur. Daar waren de vier vicepremiers van het kabinet-Schoof te gast. Naast Van Hijum zijn dat Fleur Agema (PVV), Sophie Hermans (VVD) en Mona Keijzer (BBB).

Goede motivering

Het kabinet-Schoof schrijft vandaag in het regeerprogramma dat het in de Tweede Kamer de hoop heeft uitgesproken "om samen op zoek te gaan naar breed gedragen oplossingen. Het extraparlementaire karakter van dit kabinet biedt ook een uitgelezen kans om de kracht en de kwaliteit van die oplossingen samen met het parlement vorm te geven".

Maar juist in de plannen voor een strenger asiel- en immigratiebeleid zet het kabinet de Kamer voorlopig buiten spel: met het uitroepen van een asielcrisis zijn er meteen meer maatregelen mogelijk die de asielinstroom inperken. Instemming vragen van de Tweede en Eerste Kamer gebeurt achteraf. Het is een route die is bedoeld voor nood, rampen, een pandemie of oorlog en waarvan Brussel vraagt dat die goed is onderbouwd.

Volgens Van Hijum van NSC, de partij die staat voor goed bestuur, schuren de plannen niet met dat uitgangspunt. "Het is in elk geval ook goed bestuur om problemen die lang bestaan eindelijk aan te pakken. We spreken hier al heel lang over. En dit gaat wat mij betreft ook over arbeidmigratie."

De Raad van State (RvS), de onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur, zal de voorgenomen maatregelen van het kabinet tegen het licht moeten houden. Verschillende juristen betwijfelen of er sprake is van een asielcrisis in Nederland. Van Hijum: "Het kabinet moet een goede motivering hebben. Het besluit van de RvS zal zwaar wegen, dat nemen we uitermate serieus."