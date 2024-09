Heidenheim terug op aarde na 4-2 verlies bij Dortmund, Malen scoort zijn eerste

In de tweede helft kreeg Heidenheim meer grip op de wedstrijd en werd het steeds brutaler. De Braziliaan Léo Scienza kreeg in de 63ste minuut tot twee keer toe een schotkans. De net voor Malen ingevallen Marcel Sabitzer verijdelde het gevaar door zich in de baan van de bal te gooien. Diezelfde Sabitzer dacht een minuut later de 4-1 aan te tekenen, maar Gross, de man van de assist, bleek hands te hebben gemaakt.

Dortmund-verdediger Niklas Süle wierp met een onhandige overtreding in de zestien op invaller Mikkel Kaufmann Heidenheim een reddingsboei toe. Maximilian Breunig benutte een kwartier voor tijd de penalty: 3-2.

De spanning was terug. Met man en macht gingen de bezoekers op jacht naar de gelijkmaker. Paul Wanner was er in de 86ste minuut dicht bij. Zijn schot verdween net naast het doel, waarna invaller Emre Can na een handsbal van Traoré vanaf elf meter de eindstand op 4-2 bepaalde.