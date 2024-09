Helmond Sport nieuwe koploper in eerste divisie na knappe zege bij De Graafschap

Helmond Sport is na vijf speelrondes de verrassende koploper in de eerste divisie. De Brabanders namen de koppositie over van De Graafschap, dat in Doetinchem met 2-3 verslagen werd.

FC Den Bosch klom van de vijfde naar de tweede plek op de ranglijst door een zege op het dolende ADO Den Haag. Vitesse won op bezoek bij Jong AZ, terwijl Cambuur in eigen huis verloor van Jong Ajax.

Roda JC boekte zijn eerste overwinning van het seizoen. De Limburgers waren met 1-3 te sterk voor FC Emmen.

Helmond verrast

Helmond Sport speelde goed in Doetinchem. Het elftal van trainer Kevin Hofland voetbalde verzorgd en kwam na een mooie aanval over veel schijven op voorsprong. Een voorzet vanaf links werd binnengekopt door Théo Golliard.

De Graafschap, dat dit seizoen sterk begon en vooral makkelijk scoort, stelde er te weinig tegenover. Kort voor rust kwam Helmond op 2-0, weer na een goede combinatie en een rake kopbal, ditmaal door Dario Sits.