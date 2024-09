Balletdanseres Michaela DePrince (29) overleden: 'Ze raakte ontelbare harten'

Balletdanseres Michaela DePrince (29) is overleden. Dat schrijft haar team op haar Instagrampagina. Haar doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. DePrince is in Sierra Leone geboren en danste jarenlang bij Het Nationale Ballet in Amsterdam.

"Met pijn in ons hart delen we het overlijden van sterballerina Michaela Mabinty DePrince, die met haar kunst ontelbare harten raakte, velen inspireerde en een onuitwisbare stempel drukte op de balletwereld en daarbuiten", staat in het bericht.

Solist en danseres bij Beyoncé

De in Sierra Leone geboren DePrince verloor als peuter haar ouders. Haar vader werd tijdens de oorlog in het West-Afrikaanse land vermoord, haar moeder stierf door honger. In het weeshuis waar ze terechtkwam werd ze gepest vanwege witte vlekken op haar huid en werd ze verwaarloosd en mishandeld.

DePrince werd op 4-jarige leeftijd geadopteerd door een Amerikaans echtpaar. Zij moedigden haar aan haar grote droom na te jagen: ballerina worden. "Dat was geen makkelijke weg voor Michaela", schrijft Het Nationale Ballet in een in memoriam. "Meermalen werd haar verteld dat ze niet het juiste lichaamstype én niet de juiste huidskleur had voor een balletdanseres."

Rolmodel

Op haar 17de ging LePrince naar Europa, waar ze toetrad tot Het Nationale Ballet in Amsterdam. Daar klom ze op tot tweede solist. "Ze was een danseres met enorm grote sprongkracht, met grootse uitstraling, een soort ster die schitterde", aldus Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet.

Een optreden van LePrince uit 2015: