Van Barneveld eenvoudig naar tweede ronde World Series, Littler mogelijke tegenstander

Vanavond komen ook Michael van Gerwen, Danny Noppert en Gian van Veen nog in actie. Morgen spelen Dirk van Duijvenbode, Wessel Nijman en Kevin Doets hun eerste ronde.

Van Barneveld oogde ontspannen in zijn eerste wedstrijd voor eigen publiek en wierp in de eerste vier legs drie keer 180. Zijn Zweedse tegenstander stelde er niet veel tegenover. Alleen in de tweede leg maakte hij het even spannend.