'Grote meneer' Van Barneveld steelt show in Amsterdam, ook Van Gerwen door

Darters Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de finales van de World Series.

In de AFAS Live in Amsterdam versloeg Van Barneveld de Zweed Johan Engström zonder een leg weg te geven: 6-0. Van Gerwen won met 6-4 van Jonny Clayton uit Wales.

In de tweede ronde speelt zaterdag Van Barneveld tegen wereldkampioen Luke Littler, die met pijn en moeite Ross Smith versloeg (6-5). Van Gerwen neemt het dan op tegen de winnaar van de partij tussen de Nederlanders Danny Noppert en Gian van Veen, die later vanavond op het programma staat.

Relaxte Van Barneveld

Van Barneveld oogde ontspannen in zijn eerste wedstrijd voor eigen publiek en gooide in de eerste vier legs drie keer 180. Zijn Zweedse tegenstander stelde er niet veel tegenover. Alleen in de tweede leg maakte hij het even spannend.