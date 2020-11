Cocu's dagen lijken geteld bij Derby: 'Geen goed moment voor interview'

"Als je het niet erg vindt, geef ik op dit moment liever geen interview. Ik vind het geen goed moment. We hebben hier genoeg om ons druk om te maken en gaan zo trainen."

De situatie bij Derby County is zo nijpend onder coach Phillip Cocu dat ook reservekeeper Kelle Roos de rust probeert te bewaren, een dag nadat zijn club naar de laatste plaats is gezakt in het Championship, het tweede niveau in Engeland.

Alles zit tegen voor Cocu

Voor Cocu zit dit seizoen alles tegen. Hij zit de komende tijd in quarantaine, het geld is op bij de club, belangrijke spelers ontbreken met blessures, sterspeler Wayne Rooney is uit vorm en van de elf duels gingen er zeven verloren. De Daily Mail schrijft dan ook dat Cocu's dagen geteld zijn bij Derby.

Volgens de Engels krant kost het Derby 4,4 miljoen euro om Cocu's contract af te kopen. Sjeik Khaled bin Zayed Al Nahyan uit Abu Dhabi staat op het punt de club over te nemen en hij zou het oordeel over de Nederlandse trainer moeten vellen.