'Superstrenge dokter' Rutte vindt dat Italië voor zichzelf moet kunnen zorgen

Italië moet leren zijn eigen broek op te houden bij een volgende economische crisis. Dat zegt premier Rutte in een interview met het magazine van de grootste krant van Italië, Corriere della Sera.

De premier spreekt in het interview voornamelijk over de Europese hulp aan de landen die zwaar zijn getroffen door het coronavirus. Rutte zegt er begrip voor te hebben hoe zwaar Italië het heeft. "De impact van de pandemie is enorm geweest op Italië, zowel qua mensenlevens als economische schade. We begrijpen het en daarom moeten we Italië helpen."

Maar die hulp moet wel gepaard gaan met hervormingen, vindt Rutte. Want Italië moet zich weerbaar maken voor toekomstige crises. "Ik vind het bewonderenswaardig wat premier Conte tot nu toe heeft gedaan. De maatregelen die hij heeft genomen om Italië productiever en concurrerender te maken. Er zijn ook impopulaire maatregelen genomen, en dat is een goed begin. Want het is cruciaal dat Italië een volgende keer in staat is om in zijn eentje op een crisis te reageren."