Klaver vijfde in Diamond League-finale 400m, Paulino wint maar McLaughlin sneller

Morgen Bol en Visser in Diamond League-finales

Bij de Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion strijden dit weekend de beste atleten ter wereld om de winst in de Diamond League. Zaterdagavond komen Femke Bol (400 meter horden) en Nadine Visser (100 meter horden) in actie.

De winnaars van elk onderdeel verdienen 30.000 dollar (zo'n 27.000 euro) en een startbewijs voor de wereldkampioenschappen atletiek in Japan, volgende zomer. Samenvattingen van de finales zijn vrijdag en zaterdag te zien op NOS.nl, in de NOS-app en in het late Sportjournaal.