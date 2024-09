Tienduizenden Boeing-medewerkers staken in belangrijke productiestad Seattle

In de Amerikaanse stad Seattle leggen vandaag zo'n 33.000 medewerkers van vliegtuigfabrikant Boeing het werk neer, omdat ze het niet eens zijn met de voorgestelde salarisverhoging. Ondanks dat de betrokken vakbond het voorstel "een van de meest succesvolle cao-onderhandelingen met Boeing ooit" noemde, stemde ruim 95 procent van de leden er niet mee in.

Het voorstel bevatte een loonstijging van meer dan 25 procent over een periode van vier jaar. Ook beloofde Boeing de medewerkers meer baanzekerheid.

De leden van de vakbond voor de transportsector eisen echter een loonstijging van 40 procent in drie jaar tijd. De staking is zeldzaam. De laatste keer dat het personeel het werk neerlegde was 16 jaar geleden.

Staking lijkt effect te hebben

Seattle geldt als belangrijke stad in de productieketen van de vliegtuigbouwer. Twee van de belangrijkste productielocaties van Boeing zijn er gevestigd. De productie van een groot deel van de Boeing-toestellen - waaronder het bestverkochte 737-model - staat nu stil.

De staking lijkt direct resultaat op te leveren. Boeing heeft inmiddels laten weten open te staan voor een grotere loonstijging en opnieuw om de tafel te willen gaan met de vakbond. Of dat ook het einde van de staking betekent, is nog onduidelijk.

De laatste keer dat de medewerkers van Boeing het werk neerlegden, duurde de staking uiteindelijk 52 dagen. Dat kostte de vliegtuigbouwer ongeveer 100 miljoen dollar per dag.

Rode cijfers en technische mankementen

De staking vindt plaats in een tijd waarin Boeing geregeld negatief in het nieuws komt. De vliegtuigbouwer maakt al geen winst sinds 2018. Boeing-aandelen daalden in die tijd met 60 procent. In het tweede kwartaal van 2024 maakte Boeing bijna 1,5 miljard dollar verlies.

In 2018 en 2019 stortten er twee Boeing-toestellen neer, wat 346 mensen het leven kostte. Eerder dit jaar brak een zijpaneel van een vliegtuig van Alaska Airlines af. Daarop kreeg de vliegtuigbouwer een boete van ruim 240 miljoen dollar, boven op het eerdere schikkingsbedrag met justitie van 2,5 miljard dollar.