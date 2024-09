Drie aanhoudingen om explosie en grote brand in woning Rotterdam

De politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een portiekwoning in Rotterdam. Bij de explosie brak afgelopen dinsdag brand uit in de woning. Twee mensen raakten gewond.

De drie verdachten van 19, 20 en 21 jaar komen uit Nieuwerkerk aan den IJssel. De verdachte van 21 jaar is gisteren aangehouden, de andere twee vandaag, meldt de politie.

Woningen door brand tijdelijk onbewoonbaar

De explosie vond rond 04.30 uur plaats bij een woning aan de Allard Piersonstraat in Delfshaven, waarna een grote brand uitbrak. Drie mensen die op een balkon stonden, werden door de brandweer naar beneden gehaald. Twee andere personen uit omliggende panden moesten naar het ziekenhuis na het inademen van rook.

Door de brand moesten ook 31 omliggende woningen worden ontruimd. Bij 14 woningen was de schade zo groot dat bewoners voorlopig niet naar huis kunnen.

Getuigen gezocht

De politie vermoedde dat de explosie opzettelijk was veroorzaakt en begon een onderzoek. Ook werd gezocht naar een man die na de explosie naar de Beukelsweg rende.

Het is niet duidelijk of deze persoon is gevonden en een van de aangehouden verdachten is. Ondanks de drie aanhoudingen is de politie nog steeds op zoek naar getuigen, meldt regionale omroep Rijnmond.

Bewoners van de Allard Piersonstraat werden in april vorig jaar ook al opgeschrikt door explosies. De politie meldde in juli dat jaar drie mannen te hebben aangehouden na onderzoek naar de explosies.