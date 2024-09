Kritische geluiden over plannen voor asiel, natuur en onderwijs

Asiel en migratie

Het kabinet wil een asielcrisis uitroepen. Daarmee zijn er direct meer maatregelen mogelijk om de asielinstroom te beperken.

De voornemens van het kabinet om de Spreidingswet in te trekken en een zogenoemde asielbeslisstop in te voeren, baren het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) "grote zorgen". "Als de asielinstroom niet gelijktijdig daalt, is het risico groot dat er onvoldoende opvanglocaties zijn. Op korte termijn zal de asielopvang voor onze bewoners hierdoor eerder verslechteren dan verbeteren", stelt de organisatie.

Het COA is positief over plannen om in te zetten op betere arbeidsparticipatie van nieuwkomers.

VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR moedigt het kabinet aan zich in te zetten voor asiel en migratie. "Het beschermen van vluchtelingen hier in Nederland is niet alleen een wettelijke verplichting volgens het EU- en internationaal recht, maar ook waar de meerderheid van de Nederlanders voor staat. Nederland is altijd een voorvechter geweest van mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkheid. Het is belangrijk dat dit erfgoed behouden blijft."

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland kiest het kabinet voor onrechtmatige maatregelen die het asielsysteem zullen ontwrichten en tot chaos zullen leiden. De organisatie zegt dat het uitroepen van een asielcrisis de problemen niet zal oplossen.

"Streng zijn over de ruggen van vluchtelingen en dit uitstralen lijkt voor het kabinet belangrijker dan het oplossen van problemen. We maken ons dan ook ernstige zorgen om de aangekondigde maatregelen. Vluchtelingen zullen hier een hoge prijs voor betalen."